Минздрав Казахстана обратился к гражданам после новости о «валящем с ног» вирусе Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Казахстане не выявлено новых вирусов, которые в социальных сетях и СМИ описывают как особо опасные. Речь идёт о традиционных острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), и количество случаев их заболевания постепенно уменьшается. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана.

Отмечается, что в ведомстве призвали граждан не верить слухам о "валящем с ног вирусе" и не поддаваться паническим настроениям. Сообщения в соцсетях не отражают действительность, нужно верить только официальным источникам.

Ранее KP.RU рассказал, что появились новости о том, что в Алматы произошла вспышка заболевания. Отмечается, что было госпитализировано больше двух тысяч детей. На фоне этого Роспотребнадзор обратился к властям Казахстана за разъяснением ситуации.