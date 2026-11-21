Роспотребнадзор получил данные о ситуации с валящим с ног вирусом в Казахстане Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Роспотребнадзор обратился к Министерству здравоохранения Казахстана после появления сообщений о заболевании, которое называют «валящим с ног вирусом». Российское ведомство запросило официальные сведения об эпидемиологической ситуации в республике. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По информации Минздрава Казахстана, ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в стране остается стабильной. Рост числа заболевших соответствует обычному сезонному подъему.

Накануне стало известно, что в Алматы были госпитализированы дети на фоне сезонного подъема заболеваемости. Всего в медучреждения попали около 2,8 тысяч человек.

Ранее KP.RU сообщал, что в России начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю зарегистрировали 608 тысяч случаев респираторных инфекций и COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала обращаться к врачам при первых симптомах респираторных заболеваний.