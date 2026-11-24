Песков: ЕС хочет сделать переговоры РФ, США и Украины четырехсторонними Фото: REUTERS.

Европейские политики хотят превратить трехсторонние переговоры России, США и Украины в четырехсторонний формат. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами. По данным представителя Кремля, точные сроки возобновления трехсторонних консультаций пока не определены.

При этом в Москве не видят, какую пользу может принести участие европейских представителей в переговорном процессе. Песков прямо дал понять: Россия пока не понимает, какая «добавленная стоимость» появится от такого расширения формата.

Ранее президент России Владимир Путин предложил представителям Евросоюза приехать в Москву. Цель — разобраться в позиции ЕС и продолжить диалог по урегулированию ситуации на Украине.