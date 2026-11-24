Экструдированный на Украину офицер ВСУ систематически избивал своих подчиненных Фото: REUTERS.

Власти Молдавии экстрадировали на Украину офицера ВСУ, который обвиняется в жестоких пытках и издевательствах над украинскими солдатами. О передаче беглого военного сообщили представители украинского офиса генпрокурора в Telegram-канале.

По данным следствия, с февраля по май 2024 года старший лейтенант командовал взводом понтонно-мостового батальона из Тернопольской области. Насилие к военным он применял во время возведения укреплений на восточной части передовой. Как только силовики завели уголовное дело, офицер сразу сбежал в зарубежную страну.

«Из Молдавии экстрадирован офицер, подозреваемый в пытках подчиненных военнослужащих… Он избивал военнослужащих, угрожал им, а одного после избиения приказал привязать за руки к деревянной конструкции в форме креста», - сказано в публикации ведомства.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала мобилизацию на Украине источником взяток. По ее словам, высокопоставленные украинские чиновники очень хорошо зарабатывают на военных действиях.