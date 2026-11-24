Евростат: инвестиции домохозяйств в ЕС упали до минимума с 2015 года Фото: REUTERS.

Инвестиции домохозяйств в странах Европейского союза, включающие преимущественно расходы на покупку и ремонт жилья, по итогам 2025 года достигли минимального с 2015 года уровня — 8,1% от общего располагаемого дохода. Об этом сказано в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Данный показатель позволяет оценить, в какой степени домохозяйства направляют доходы на приобретение или благоустройство жилой недвижимости, а также может учитывать инвестиционную деятельность предприятий без статуса юридического лица.

В агентстве особо отметили, что текущее значение «является самым низким с 2015 года и по-прежнему значительно ниже уровней, наблюдавшихся до мирового финансового кризиса 2008 года».

Наиболее высокие уровни инвестиций домохозяйств в прошлом году были зафиксированы на Кипре (15,3%), в Нидерландах (11,3%) и в Чехии (10,5%). Самые низкие показатели в рамках Евросоюза отмечены в Швеции (4,7%), Польше (5%) и Словакии (5,7%).

Напомним, проект семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, сокращенный на 10% по сравнению с первоначальными планами, подвергся критике как со стороны стран-доноров, так и со стороны стран-бенефициаров общего бюджета.