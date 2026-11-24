Путин назначил Гаглоева спецпредставителем по сохранению исторической памяти Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил Алана Гаглоева специальным представителем президента России по вопросам военно-мемориальной работы и сохранения исторической памяти. Об этом говорится в официальном документе Кремля.

«Назначить Гаглоева Алана Эдуардовича специальным представителем президента Российской Федерации по военно-мемориальным вопросам и работе по сохранению исторической памяти», — указывается в официальном документе. Также отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания, другими словами, 24 ноября.

Ранее KP.RU рассказал, что Алан Гаглоев занимал пост президента Южной Осетии. Подчеркивается, что в этом году Гаглоев ушел в отставку. А на встрече с Путиным он принял предложение главы государства стать его советником.