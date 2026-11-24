Одна чашка кофе в день вряд ли заметно повлияет на уровень холестерина у человека без проблем со здоровьем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Некоторые способы приготовления кофе могут способствовать повышению уровня «плохого» холестерина в крови. Риск зависит от того, как именно заваривают напиток и сколько чашек выпивают в день, предупредил кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский. Об этом пишет aif.ru.

«Важно оговориться: фильтрованный кофе – не лекарство, он не «снижает» холестерин, он просто менее вреден по сравнению с некоторыми другими способами заваривания, если цель – не провоцировать рост ЛПНП», – рассказал Сокольский.

Кофейные зерна сами по себе не содержат холестерин, однако в их маслах есть вещества кафестол и кахвеол. Они мешают печени выводить холестерин, из-за чего может повышаться уровень липопротеинов низкой плотности. Особенно много этих веществ попадает в напиток при приготовлении в турке и френч-прессе. Металлические фильтры кофемашин также не задерживают дитерпены – для этого нужна бумажная фильтрация.

Одна чашка кофе в день вряд ли заметно повлияет на уровень холестерина у человека без проблем со здоровьем. Однако при употреблении более трех чашек ежедневно эффект может стать ощутимее. Особенно внимательно к способу приготовления напитка стоит относиться людям с повышенным холестерином и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее невролог Ткачев объяснил, что чрезмерное употребление кофе может усиливать внутреннее напряжение и провоцировать приступы паники.