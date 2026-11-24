Силуанов: новый бюджет РФ непростой, но обеспечен ресурсами и отвечает на вызовы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Бюджет России на 2027–2029 годы непростой, однако он полностью обеспечен необходимыми ресурсами и отвечает на все внешние вызовы. Такое заявление сделал вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам по итогам рассмотрения проекта документа в Госдуме в третьем чтении.

По его словам, с каждым годом формировать главный финансовый документ страны становится сложнее, но принятый парламентом вариант обладает достаточной устойчивостью.

«Бюджет... отвечает внешним вызовам, потому что снижается дефицит бюджета по сравнению с уровнем текущего года... С точки зрения устойчивости бюджета, хорошая конструкция», — сказал глава Минфина, подчеркнув, что все определенные президентом приоритеты полностью обеспечены финансированием.

Напомним, во вторник, 24 ноября, Госдума приняла закон о бюджете Социального фонда России на 2027–2029 годы. Документ предусматривает финансирование пенсий, социальных выплат, а также поддержки семей с детьми и инвалидов. Главным нововведением станет двухэтапная индексация страховых пенсий для 37,5 млн человек.