«У него много тайн»: пасынок пропавшего с женой и дочерью Усольцева раскрыл интересную деталь Фото: из соцсетей Ирины Усольцевой

Сын Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и маленькой дочерью в тайге Красноярского края, поделился неожиданными подробностями о главе семейства. Данил Баталов в разговоре с aif.ru признался, что совсем не знал отчима Сергея — у того оказалось множество тайн.

«От чего им прятаться, я не ведаю. Очень бы хотел это понять. Но я точно осознал, что отца своего совсем не знал, много у него тайн, оказывается. Заблудиться они не могли. Мама моя далеко бы не пошла, тем более если бы испортилась погода», — уточнил он.

Отдельно Баталов высказался о кадрах с камеры видеонаблюдения в Кутурчине, снятых накануне пропажи. Запись, впервые показанную на НТВ, он поначалу принял за подделку. На видео Усольцевы ночью уезжают в сторону, противоположную от турбазы, — к тропе на Кутурчинское Белогорье.

Супруги с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход на горный хребет в конце сентября 2025 года и не вернулись. Ранее друг семьи Валентин Дегтерев рассказал, что заметил на кадрах поисков в тайге две небольшие бутылки из-под алкоголя и нож. Он предположил, что Сергей мог расправиться с близкими в этом месте, а после выпить спиртное, купленное перед походом.