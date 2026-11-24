Чистая прибыль Xiaomi упала втрое в третьем квартале 2026 года Фото: REUTERS.

Чистая прибыль китайской технологической компании Xiaomi в третьем квартале упала в три раза в годовом выражении — до 3,876 млрд юаней (около 579 млн долларов). Об этом свидетельствуют данные финансового отчета компании.

Скорректированная чистая прибыль за июль–сентябрь сократилась в 1,6 раза и составила 4,9 млрд юаней (729 млн долларов), что оказалось ниже прогноза аналитиков, ожидавших показатель на уровне 5,2 млрд юаней. Квартальная выручка компании снизилась за год на 5,2% — до 107,239 млрд юаней (16 млрд долларов).

Выручка от продаж смартфонов при этом уменьшилась незначительно — на 0,8%, составив 45,579 млрд юаней (6,8 млрд долларов), однако глобальные поставки устройств сократились на 29,1%, до 30,7 миллиона штук. На фоне публикации отчетности акции Xiaomi по итогам торгов в Гонконге подешевели на 3,7%.

Накануне СМИ обратили внимание на резкое падение котировок компаний сектора искусственного интеллекта, среди которых Nvidia, Intel и Oracle. Такие изменения сравнили с катастрофой доткомов 2000 года. Одной из основных причин эксперты назвали сдувание спекулятивного пузыря вокруг дата-центров и профильного оборудования.