Премьер-министр России Михаил Мишустин. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Кабмин России завершил разработку проекта национального плана по интеграции искусственного интеллекта в отечественную экономику. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии «Внедрение и регулирование искусственного интеллекта».

«По поручению президента (России Владимира Путина - прим. ред.) подготовлен проект национального плана внедрения искусственного интеллекта. Его мероприятия нацелены на решение конкретных вопросов и должны дать ощутимые результаты», - подчеркнул глава кабмина.

Как отметил премьер, перед властями стоит задача обеспечить широкое применение цифровых технологий в реальном секторе. Реализация намеченных мер позволит заметно повысить качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Более того, внедрение ИИ сэкономит большое количество времени в бизнесе, сократив бюрократическую нагрузку.

Ранее Мишустин рассказал о выделении 47 миллиардов рублей на строительство паромов. Это делается для срыва блокады Калининградской области.