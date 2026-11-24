Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что посланники президента США Дональда Трампа хотят как можно быстрее заключить мирную сделку по Украине. Свою точку зрения он раскрыл в интервью Bloomberg.

Зеленский заявил, что американские посланники Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф настаивают на мирном соглашении к январю. При этом Зеленский подчеркнул, что Киев склоняют к уступкам. В частности, ВСУ нужно вывести войска из Донбасса, земель, которые по праву принадлежат России. Ведь после проведения референдума — это российская территория.

Ранее KP.RU рассказал, что позиция Москвы по этому вопросу так и остается неизменной. В Кремле говорят: СВО может закончится хоть завтра. Важно, чтобы были учтены первопричины конфликта. Более того, Зеленскому нужно вывести войска из Донбасса.