Астролог рассказал, чем опасна Бобровая Луна. Фото: Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии (XRAS)

Полнолуние, известное как Бобровая Луна, во вторник, 24 ноября, может спровоцировать всплеск агрессии и серьезные конфликты. Об этом в беседе с изданием «Абзац» предупредил астролог Борис Зак.

По прогнозу специалиста, особую опасность на этой неделе представляют неосторожные высказывания и поспешные поступки, последствия которых придется исправлять долгое время.

«Сложившаяся конфигурация планет с учетом Меркурия, который сейчас находится в знаке острого Скорпиона, провоцирует нас на агрессию и конфликты... Мы рискуем наломать дров неосторожными словами и плохо продуманными решениями. Разгребать последствия придется очень долго», — заявил он.

Вместе с тем астролог отметил, что нынешнее полнолуние способно принести и положительные перемены. По его словам, необычное расположение небесных тел может ускорить мышление и принести неожиданные новости, в том числе в сфере технологий.

«В этот день наши ораторские способности и скорость ума заметно повышаются... Многие из нас смогут найти неожиданный подход к решению актуальных проблем», — пояснил специалист.

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