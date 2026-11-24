«Газпром» достраивает мощности для поставок газа в КНР через Дальний Восток Фото: A08/Shutterstock/Fotodom

«Газпром» заканчивает подготовку к старту поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту. Как сообщили в компании, мощности в Приморском крае будут готовы к январю 2027 года.

Параллельно холдинг почти довёл до финиша газопровод Белогорск — Хабаровск. Его готовность составляет 98,5%. Эта ветка станет перемычкой между «Силой Сибири» и трубопроводом Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Сейчас специалисты завершают сборку лупингов в полноценную вторую нитку на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска. Уже идут пусконаладочные работы.

А спрос на российское топливо в КНР тем временем растёт как на дрожжах. С начала ноября «Газпром» уже четвёртый раз обновил исторический максимум поставок по «Силе Сибири». Об этом рассказали в самом холдинге.