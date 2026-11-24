Житель Петербурга нашел 2 млн рублей в парке и через суд смог оставить их себе Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Житель Санкт-Петербурга нашел в парке сумку с двумя миллионами рублей и через суд смог добиться права оставить деньги себе. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».

История произошла в ноябре прошлого года. Мужчина гулял по парку в Невском районе и увидел в кустах сумку, в которой обнаружил пачки банкнот. После обнаружения находки он позвонил в полицию. Оперативники и изъяли деньги на время разбирательства, а с мужчины взяли объяснение.

В марте текущего года стало известно, что по факту обнаружения денег не возбуждали дело. Полицейские выяснили, что в сумке хранилось два млн рублей. А фактического владельца не удалось установить.

Сам петербуржец подал заявления в полицию, чтобы там признали его право собственности на находку. Однако ему отказали. В объяснении сказали, что он «не исполнил требования в части несения ответственности за сохранность найденной вещи». Мужчина пошел судиться, и там встали на его сторону.

Суд не принял довод полиции, так как мужчина сообщил о находке в полицию, и в материалах дела не было доказательств сокрытия находки. Невский райсуд признал за ним право собственности на 2 млн рублей.

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