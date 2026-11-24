13-летний мальчик с криком Аллаху Акбар ранил ножом двух детей в школе Лондона Фото: REUTERS.

Подросток-мигрант напал на двух детей в школе, выкрикивая «Аллаху Акбар» и снимая нападение на телефон. 13-летний мальчик распылил спрей в лицо ученику, чтобы попасть в класс, и ударил ножом одного из мальчиков в шею. Он также напал на второго ребенка, пишет Daily Mail.

Юноша утверждал, что жил в Афганистане и был связан с Талибаном, а также заявлял о несправедливом изображении Талибана на Западе. Ранее его исключили из школы за агрессивное поведение.

Двое пострадавших доставлены в больницу, их имена и имя подозреваемого не разглашаются. Обвинение включает два эпизода покушения на убийство, юноша отрицает вину.

Ранее KP.RU сообщил, что два афганских мигранта, 25-летний Бариалай Рахими и 29-летний Миребадурахман Садат, изнасиловали 14-летнюю девочку-аутистку, сбежавшую из дома, в туалете поезда в Лондоне, пока остальные пассажиры смотрели в телефоны.