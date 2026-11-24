Daily Mail: аномальная жара унесла более 5,2 тысячи жизней в Англии. Фото: Василий Вахрин.

Более 5,2 тысячи человек умерли в Англии в связи с аномальной жарой летом 2026 года. Об этом 24 ноября пишет Daily Mail со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).

По оценке ведомства, с мая по сентябрь с жарой были связаны 5 258 смертей — это самый высокий показатель с начала наблюдений в 2016 году. За лето в Англии зарегистрировали семь периодов сильной жары общей продолжительностью 41 день.

Самым тяжелым оказался отрезок с 21 по 28 июня: тогда с экстремально высокими температурами связали 2 401 смерть. Более трех тысяч летальных исходов пришлись на два первых периода жары — в мае и июне. Для сравнения, за все лето 2022 года, которое также было очень жарким, UKHSA оценило число связанных с жарой смертей в 2 985.

Ранее KP.RU сообщал, что в Германии летом 2026 года из-за аномальной жары могли умереть около 15,8 тысячи человек. Около 9,6 тысячи летальных исходов были связаны с экстремально высокими температурами в конце июня.