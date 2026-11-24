Госдума РФ включила пассивные доходы в основную базу по НДФЛ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Госдума приняла закон, который объединяет пассивные доходы россиян с основной налоговой базой по НДФЛ. Информация об этом появилась на сайте парламента. Теперь проценты по вкладам, дивиденды, деньги от продажи имущества и страховые выплаты будут считать вместе с зарплатой и другими активными доходами.

Для многих это означает переход на прогрессивную шкалу от 13 до 22% вместо привычных 13–15%. По оценкам Минфина, новшество коснётся не более 6% населения, а это около 4 млн человек.

При этом для участников СВО и получателей северных надбавок ставки 13 и 15% останутся прежними. По вкладам сохранится необлагаемый порог. А с 2027 года банки сами начнут удерживать 13% с процентов, после чего ФНС доначислит разницу по прогрессивной шкале.

Законопроект идёт в общем бюджетном пакете. Власти объясняют налоговые новации желанием повысить устойчивость бюджетной системы страны.

Ранее Минфин уже предлагал похожий порядок уплаты НДФЛ с процентов по банковским вкладам: с 1 января 2027 года банки будут брать 13%, а после окончания года ФНС рассчитает доплату с учётом прогрессивной шкалы.