Посол РФ Нечаев: Спекуляции немецких СМИ о планах Москвы в космосе абсурдны, фото: GLOBAL LOOK PRESS/MFA Russia

Немецкие СМИ распространяют абсурдные слухи и спекуляции о российской космической деятельности, чтобы отвлечь внимание от действий НАТО. Россия отвергает эти обвинения, заявил в официальном комментарии посол Сергей Нечаев.

"Решительно отвергаем все безосновательные инсинуации в отношении космической деятельности РФ, равно как и создания некоего спутника, который якобы способен нести ядерное оружие для поражения других космических аппаратов. Данные абсурдные домыслы не имеют ничего общего с действительностью и являются частью масштабной пропагандистской кампании западных стран, нацеленной на дискредитацию космической деятельности России и продвигаемых нами инициатив по предотвращению гонки вооружений в космосе", - заявил дипломат.

Нечаев подчеркнул, что западные СМИ, выдвигая безосновательные обвинения в адрес российской космической деятельности, стремятся отвлечь общественное внимание от сомнительных действий своих стран в этой сфере.

Он отметил заявления о наличии у иностранных государств "орбитального оружия" и использование гражданских и коммерческих космических группировок для поддержки боевых операций и вмешательства в дела независимых стран, что является косвенным участием в конфликтах.

Ранее KP.RU сообщил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что сообщения немецких СМИ о планах России запустить спутник с ядерным оружием не стоит воспринимать всерьез. Он отметил, что в сообщениях содержится много "якобы" и "возможно".