Лерчек объяснила отъезд на лечение в Китай передовыми методами медицины. Фото: Belkin Alexey/ news.ru/Global Look Press

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) объяснила свое решение отправиться на лечение онкологии в Китай тем, что местные медики применяют передовые методы терапии рака. Об этом девушка сообщила на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, после девяти курсов химиотерапии болезнь продолжила прогрессировать, а самочувствие заметно ухудшилось, из-за чего она сделала выбор в пользу клеточной медицины.

«Берут кровь, если она подходит, то три недели изготавливается эта вакцина, учат лейкоциты твои убивать непосредственно рак. То есть они как маленькие воины сразу убивают все раковые клетки», - сказала блогер.

Чекалина также поделилась с подписчиками, что у нее нашли метастазы еще и в головном мозге. Сейчас врачи рассматривают вариант облучения. Окончательный план лечения должен утвердить консилиум.

Ранее Лерчек рассказала, что ей пришлось улететь в КНР без своего возлюбленного Луиса Сквиччиарини. Мужчину задержали в аэропорту и не выпустили для отлета. В итоге девушка сама добралась до больницы, чтобы не терять время и начать терапию.