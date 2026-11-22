Валерия Чекалина летит в Китай на лечение на месяц Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Поездка Валерии Чекалиной в Китай 22 ноября пошла не по плану. Лететь на лечение она планировала вместе со своим возлюбленным и отцом ее четвертого ребенка Луисом Сквиччиарини. Однако в аэропорту стало понятно, что Лерчек летит одна.

- Я в самолете, но я одна. Не могу успокоиться. Но самое главное, что я лечу лечиться. Луис постарается приехать очень быстро. Надо сосредоточиться на лечении и начать. Я как раз пройду все исследования, - рыдая в самолете, сообщила в личном блоге Валерия Чекалина.

В аэропорт она приехала вместе с Луисом Сквиччиарини и больше переживала, что ее не выпустят из страны.

- Сдали багаж, зарегистрировались. Сейчас ждем, когда мне привезут коляску - вот такое специальное обслуживание, потому что решила не геройствовать, там далеко идти, сказали, что 10 минут пешком. Я буду, как улитка тащиться, и потом будет все болеть, - говорила перед вылетом Лерчек. - Я переживаю, что меня не выпустят, потому что паспорт мне-то отдали, но у меня же был запрет.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Однако вышло так, как Валерия и Луис совсем не ожидали. Что именно стало причиной отказа в вылете для ее гражданского супруга - пока неизвестно.

Накануне выезда в аэропорт Лерчек пожаловалась на боли в костях и показала подписчикам, как она с большим трудом передвигается дома. Однако после обезболивающих почувствовала себя лучше и поехала в аэропорт.

- Буду скучать по тебе, моя булочка, - говорила она четвертому своему ребенку, сыну Даниэлю. - Видишь, какие у мамы длинные волосы. Ты привык, что дома я в основном без парика.

Валерия Чекалина рассказала подписчикам, что летит в Китай на месяц. Но до конца полного плана она не знает, возможно, она вернется в Россию, когда будут проходить исследования и создаваться вакцина.

- Когда вакцина вводится, то я буду в изоляции и должна быть там недели три, потому что рак будет разлагаться, и будут смотреть, как я себя буду чувствовать, - поделилась Лерчек.

Напомним, что неделю назад у блогера Валерии Чекалиной появилась возможность полететь в Китай для лечения - у нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. Она поблагодарила за эту возможность президента России Владимира Путина, который подписал указ о ее помиловании. Все наказания с блогера были сняты и она смогла оперативно получить свой загранпаспорт, а также договориться о новой дате для лечения в китайской клинике. Дети блогера на время лечения остались в России с бабушкой.

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