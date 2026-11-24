Кинолог Петров: к семье Усольцевых медведя могла привести их собака. Фото: соцсети

Собака пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых могла привлечь внимание медведя и привести его к хозяевам. Кинолог и зоопсихолог Виктор Петров в беседе с «КП-Красноярск» объяснил, как питомец мог спровоцировать встречу людей с хищником.

По словам Петрова, поведение хищника зависит от его опыта: он может убежать, попытаться защититься или начать преследовать собаку. В последнем случае питомец, испугавшись, скорее всего, бросится обратно к хозяевам, а зверь может пойти за ним. Так медведь и окажется рядом с людьми.

Речь идет о 12-летней собаке Ладе, которая отправилась в поход вместе с Сергеем и Ириной Усольцевыми и их пятилетней дочерью Ариной. Пожилая собака породы корги иногда терялась и могла убежать, заинтересовавшись зверем или птицей. Судя по фотографиям и видео в соцсетях Ирины, Лада обычно гуляла без поводка.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Основной версией следствия остается несчастный случай, однако обстоятельства исчезновения до сих пор не установлены.

Поисковые работы в районе исчезновения Усольцевых приостановили до конца 2026 года из-за снега и высокого риска встречи с медведями.