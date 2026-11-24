Андрей Чибис Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Бывший глава представительства правительства Мурманской области Ашот Баблумян, предприниматель Оганес Шанкоян и гендиректор «Мурманскводоканала» Андраник Мусатян взяты под стражу по делу губернатора Андрея Чибиса. Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Подчеркивается, что чиновники сотрудничают со следствием. В частности, Мусатян дал показания против высокопоставленного чиновника. Подробности следственных мероприятий не приводятся.

Ранее KP.RU рассказал, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан. Его обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств. Отмечается, что политик мог растратить бюджетные средства на сумму от миллионов рублей. Сейчас Чибис находится под стражей.