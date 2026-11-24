Михал: районы Эстонии потеряют до 600 тысяч евро в год от закрытия границы с РФ Фото: REUTERS.

Приграничные регионы Эстонии будут ежегодно терять по 500-600 тысяч евро из-за закрытых границ с Россией. Такой прогноз в эфире местной телерадиокомпании ERR озвучил премьер-министр страны Кристен Михал.

«Сумма может показаться небольшой, но мы относимся к вопросу серьезно. По предварительным оценкам самоуправлений, они могут недополучить от 500 до 600 тысяч евро в год», - заявил Михал.

Теперь властям в Таллине придется экстренно искать деньги на спасение пострадавших территорий. По данным главы кабмина, уже через две недели министр по делам регионов Хендрик Йоханнес Террас представит правительству пакет компенсаций для юго-востока страны. Изначально ущерб от разрыва приграничных связей оценивали в несколько миллионов евро. Итоговый размер помощи будет зависеть от того, какие меры поддержки потребуются на местах.

Ранее МИД РФ выдала ноту протеста временному поверенному Эстонии Мареку Юхтеги после решения государства закрыть границу. Москва не согласна с обвинениями Таллина, связанными с инцидентом на эстонском предприятии ВПК.