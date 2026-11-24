Принц Уильям со своей женой Кейт Миддлтон Фото: EASTNEWS/AFP

Два человека задержаны за ограбление резиденции принца Уильяма Анмер-холл. Об этом сообщила радиостанция LBC со ссылкой на полицию английского графства Норфолк.

Инцидент произошёл 23 ноября в Анмер-холле, который находится в королевском поместье Сандрингем. Есть информация, что нападавшие были в масках. Полиция продолжает выяснять все детали произошедшего. На момент проникновения преступников в королевскую резиденцию, Кейт Миддлтон, принц Уильям и их трое детей находились в Винзоре. Их здоровью и жизни ничего не угрожало.

Ранее KP.RU рассказал, что в Вене ограбили музей прикладного искусства. Отмечается, что злоумышленники совершили дерзкий налет. Двое мужчин вначале вошли в музей как обычные посетители, а потом выяснилось, что было украдено колье с 673 бриллиантами.