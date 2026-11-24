Потери бюджета Украины достигли 128 млрд рублей за год Фото: REUTERS.

Потери бюджета Украины и экономики превысили годовой прогноз. Об этом заявил украинский экономист Олег Пензин в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

Эксперт сообщил, что в ноябре бюджетные потери составили 70 миллиардов гривен (около 128 миллиардов рублей), тогда как изначально такой ущерб прогнозировался только на 2026 год. Пензин отметил увеличение интенсивности российских ударов по ВПК Украины с августа, что негативно сказывается на украинской экономике. Нацбанк прогнозирует падение ВВП на 0,4% по итогам года, но эксперт ожидает ухудшения прогноза в декабре.

Ранее KP.RU рассказал, что реальное положение Украины весьма плачевное. Кроме экономических потерь страна испытывает нехватку живой силы на поле боя. Подчеркивается, что киевский режим скрывает правду от своего народа, не говоря об огромных жертвах из числа ВСУ, а также большого количества солдат, которые были взяты в плен.