Евродепутат Делла Валле призвал ЕС осудить украинскую атаку в Ливии Фото: REUTERS.

Евродепутат от итальянской оппозиционной партии «Движение пяти звезд» Данило Делла Валле призвал Еврокомиссию и правительство Италии осудить украинскую атаку на порт Бенгази в Ливии.

«Я призываю Еврокомиссию и итальянское правительство не только решительно осудить нападение, ответственность за которое взял на себя Владимир Зеленский, но и принять конкретные меры, чтобы остановить это безумие», — заявил Делла Валле на своей странице в Facebook*. Подчеркнув, что меры не должны препятствовать мирным переговорам.

По мнению евродепутата, Киев и его европейские партнеры стремятся перенести военные действия в Средиземное море. Он связал это с тем, что европейские страны оказались в стороне от переговоров между Россией, Китаем и США по урегулированию украинского конфликта. По словам политика, некоторые участники могут рассчитывать получить дополнительные козыри на переговорах за счет расширения противостояния.

Ранее KP.RU сообщал, что Ливия намерена подать иск против Украины в Международный суд ООН из-за ударов по Бенгази. Посольство страны в Нидерландах заявило о подготовке юридического заключения, а также потребовало компенсации за ущерб порту.

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