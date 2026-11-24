Встреча лидеров РФ, США и КНР может активизировать диалог в СБ ООН Фото: REUTERS.

Встреча президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне может активизировать диалог "пятерки" в Совбезе ООН. Такое мнение выразил основатель и председатель Центра Китая и глобализации (Center for China and Globalization, CCG) Ван Хуэйяо на полях саммита в «Валдае».

«И посмотрите. Три постоянных члена Совета Безопасности провели саммит в Шэньчжэне. Это очень важно. Я надеюсь, что это позволит нам усилить функционирование Совета Безопасности», — резюмировал представитель Китая.

Также он отметил, что встреча лидеров такого уровня могут способствовать разрешению многих вопросов. В том числе войны в Иране и разрешения конфликта на Украине. Также подобные диалоги могут либо запустить, либо сделать сотрудничество между странами более продуктивным. Все мировые лидеры лидеры, которые провели встречу в Китае, подвели ее итоги. Они считают, что переговоры прошли максимально продуктивно.