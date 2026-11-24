Председатели судов смогут получать от 50 до 200% оклада в зависимости от нагрузки Фото: Олег УКЛАДОВ.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных ежемесячных выплатах судьям, их помощникам и секретарям судебных заседаний. Документ в нижнюю палату парламента внес Верховный суд РФ.

Согласно инициативе, выплаты назначаются за сложность и напряженность работы, в связи с чем увеличивается фонд оплаты труда. В кассационных, апелляционных, верховных судах республик и арбитражных судах повысится на 5,9 оклада в год, в районных и гарнизонных военных судах - на 5,2 оклада, для мировых судей - на 4,7 оклада.

Конкретные размеры выплат будет устанавливать Судебный департамент при ВС РФ по согласованию с Верховным судом. Председатели судов смогут получать от 50 до 200% оклада в зависимости от нагрузки, судьи - от 40 до 100%, мировые судьи - 37%. Для помощников председателей и заместителей предусмотрена выплата в 45% от оклада, для помощников судей и секретарей - 40%.

В случае окончательного принятия и подписания президентом РФ закон начнет действовать с 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ намерен заменить устаревшую систему ГАС «Правосудие». Работа будет вестись совместно с Минцирфры.