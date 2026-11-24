Спустя почти сутки тишины сеть зоомагазинов "Четыре лапы" подтвердила страшное - владельцы компании Андрей и Марина Цыпины действительно погибли в Чили. Фото: социальные сети.

Спустя почти сутки тишины сеть зоомагазинов "Четыре лапы" подтвердила страшное - владельцы компании Андрей и Марина Цыпины действительно погибли в Чили. Как сообщила пресс-служба сети, магазины продолжат свою работу и будут развивать ценности, которые были заложены Цыпиными при их основании.

"21 ноября трагически погибли основатели компании Четыре лапы Андрей Львович и Марина Вениаминовна Цыпины. <…> Компания продолжает работу, а команда Четыре лапы сохранит ценности, заложенные основателями, и будет бережно развивать дело, которому они посвятили всю жизнь", - заявили в компании.

Напомним, 23 ноября стало известно, что в Чили произошло страшное ДТП с участием маршрутного автобуса. За рулём находился человек, предположительно, с тяжёлым истощением из-за долгой работы, который принимал запрещённые вещества чтобы не уснуть. В результате автобус вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. В этом ДТП и погибли Цыпины.

Ранее KP.RU сообщил, что смертельное ДТП, унёсшее жизнь Цыпиных, произошло в горах нацпарка Торрес-дель-Пайне.