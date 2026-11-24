В ДТП в Чили погибли основатели сети зоомагазинов "Четыре лапы" Фото: REUTERS.

В субботу, 21 ноября, в горной местности в регионе Магальянес на территории Чили произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли основатели сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины.

Известно, что супруги отправились в Чили, чтобы отпраздновать день рождения Марины Цыпиной. Во время поездки по горам туристический микроавтобус столкнулся с фурой. Андрей и Марина скончались на месте.

Как уточняется, группа туристов ехала в сторону национального парка Торрес-дель-Пайне. Туда приезжие отправляются, чтобы полюбоваться живописными горными массивами и бирюзовыми озерами.

Сообщается, что за рулем вылетевшего на встречную полосу микроавтобуса был гражданин Чили Анхель Клаудио Сильве Андраде. По словам свидетелей, он вел себя странно. Водитель совершал резкие маневры и "выказывал признаки усталости".

В результате столкновения травмы получили еще пять человек. В их числе двое россиян. Ранения, кроме граждан РФ, получили водитель автобуса и его сопровождающий, а также водитель грузовика. Им ничего не угрожает. Сейчас правоохранительные органы координируют работу с МИД России для оформления процедуры передачи тел погибших родственникам.

Ранее во Вьетнаме произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса. В салоне находились 18 иностранных граждан. В результате аварии на шоссе погибла 38-летняя россиянка. Она скончалась на месте от полученных травм. Еще один россиянин получил ранения и был госпитализирован после ЧП. Известно, что автобус столкнулся с грузовиком, остановившимся на аварийной полосе. Причиной трагедии стала усталость водителя. Мужчина признался, что заснул за рулем.

Посольство РФ в Индии тем временем известило, что не получало никаких данных о российских гражданах среди пострадавших в аварии с туристическим автобусом на маршруте Мумбаи - Гоа. ДТП случилось 13 ноября. По данным полиции, грузовик врезался в туристический автобус, после чего тот перевернулся. Несколько пассажиров получили травмы. Спасатели достали пострадавших из салона автобуса.