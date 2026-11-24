Рябков и посол Турции Биглич обсудили итоги переговоров по Украине в Абу-Даби Фото: Иван МАКЕЕВ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Турции в Москве Танжу Билгич обсудили итоги трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся обмен мнениями по ряду тем региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг Украины и перспективы ее урегулирования", - говорится в публикации.

В МИД РФ отметили, что стороны также обсудили ход предпринимаемых дипломатических усилий на данном направлении, в том числе итоги переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Как писал сайт KP.RU, ранее российская сторона изложила Анкаре свои подходы к урегулированию кризиса на Украине. В МИД РФ подчеркивали, что принципиальные подходы Москвы к урегулированию заключаются в устранении его первопричин.

Напомним, переговоры по урегулированию конфликта на Украине в трёхстороннем формате прошли 10-11 ноября 2026 года в Абу-Даби.