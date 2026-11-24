Первый вице-губернатор Мурманской области Демченко вызвана на допрос в МВД Фото: Ольга ЮШКОВА.

Первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко вызвали на допрос в следственный департамент МВД по делу Андрея Чибиса. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации из источников, Демченко была перевезена в столицу для участия в следственных мероприятиях, проводимых Следственным департаментом МВД. Накануне губернатор Андрей Чибис также был задержан в Москве.

Ранее KP.RU рассказал, что Чибиса подозревают в хищении более 300 млн рублей и необоснованной растрате бюджетных средств — сумма ущерба около млрд рублей. Мера пресечения в адрес Чибиса еще не выбрана. Вместе с Чибисом задержаны и два других чиновника Мурманской области. Отмечается, что они пошли на сделку со следствием и дают показания.