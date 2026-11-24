США введет пошлины против стран, которые якобы наносят ущерб американским компаниям Фото: Ольга ЮШКОВА.

Вашингтон намерен на этой неделе ужесточить торговую политику, повысив пошлины для товаров из нескольких десятков государств, в том числе Китая и стран ЕС. Об этом информирует Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой решения.

«США готовятся повысить тарифы для Китая и десятков других стран. По утверждению администрации, они наносят ущерб американским компаниям, поддерживая свое собственное промышленное производство», - отмечается в публикации.

Источники издания утверждают, ограничения затронут Китай, несколько государств Евросоюза и еще полтора десятка стран. Обнародовать итоги должен торговый представитель США Джеймисон Грир. Хотя собеседники не исключают переноса сроков.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что торговая сделка США с Канадой почти готова. Политик заверил, что сделка будет выгодна обеим странам и, в частности, американским фермерам.