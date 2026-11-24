Бастрыкин: число подростков в ОПГ выросло почти вдвое Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил усилить борьбу с групповыми преступлениями подростков и создать для этого специальные следственные группы в региональных управлениях ведомства. Такое решение он принял на оперативном совещании, посвященном противоправному поведению несовершеннолетних и молодежи.

По данным СК, в истекшем периоде 2026 года на групповые деяния пришлось 45% преступлений подростков. Иными словами, почти каждое второе правонарушение несовершеннолетние совершали сообща. Кроме того, практически вдвое увеличилось число подростков, участвовавших в преступлениях в составе организованных групп и преступных сообществ.

Бастрыкин распорядился создать координационные штабы в региональных следственных управлениях, а также на уровне городских и районных отделов. На их базе должны еженедельно проходить межведомственные совещания с участием представителей МВД, ФСБ и Росгвардии. Также поручено проводить совместные рейды в местах массового пребывания молодежи.

Ранее заместитель председателя СК Елена Леоненко рассказала о схемах вовлечения подростков в преступную деятельность. Среди них — участие в телефонном мошенничестве, нападения группами на сверстников и взрослых, а также другие преступления.