Биохимик рассказала, как правильно есть мандарины без вреда для желудка. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Чрезмерное употребление мандаринов может вызвать изжогу и вздутие живота. Особенно осторожными стоит быть людям с заболеваниями желудка. Специалист по коррекции пищевого поведения, биохимик Анна Дивинская рассказала, сколько цитрусовых можно съедать в день. Об этом пишет NEWS.ru.

«Мандарины содержат клетчатку и фруктозу. У части людей они вызывают брожение в кишечнике, появляются вздутие и давление внутри живота. Из-за этого содержимое желудка легче забрасывается обратно в пищевод», – предупредила эксперт.

Дивинская посоветовала ограничиться двумя-тремя мандаринами в день и есть их после основного приема пищи, а не натощак. Особенно важно соблюдать эту рекомендацию людям с гастритом, рефлюксной болезнью и повышенной кислотностью.

Также биохимик не рекомендует есть цитрусовые перед сном. В горизонтальном положении кислота может быстрее попадать в пищевод. При регулярной изжоге стоит обратиться к гастроэнтерологу.

Ранее Ирина Козий объяснила, почему в России снизились цены на мандарины. Стоимость цитрусовых уменьшилась примерно на 10%.