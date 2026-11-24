Турки аль-Малики заявил, что на месте атакованного в Эр-Рияде небоскреба работают оперативные службы Фото: REUTERS.

Одна из высотных башен в финансовом районе столицы Саудовской Аравии подверглась атаке. Об этом сообщил официальный представитель возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции Турки аль-Малики на личной странице в социальной сети X.

По словам представителя альянса, на месте происшествия уже работают компетентные органы. Специалисты в настоящий момент выясняют причины случившегося и ущерб от удара.

«Одна из башен финансового центра подверглась трусливому террористическому нападению», - написал аль-Малики.

Ранее сайт KP.RU писал, что на днях в Эр-Рияде снова были слышны взрывы. Перед ЧП жителей столицы оповестили о возможной угрозе. Предупреждение распространило Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии.