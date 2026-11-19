В столице Саудовской Аравии был слышен звук взрыва. Фото: REUTERS.

Громкий звук взрыва был слышен в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в ночь на четверг 19 ноября. Об этом очевидец рассказал агентству Reuters со ссылкой на очевидца.

Накануне жителей столицы оповестили о возможной угрозе. Такое предупреждение распространило Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии.

Накануне судно эмиратской компании ADNOC Logistics & Services подверглось атаке в Ормузском проливе. В результате нападения пострадали 11 моряков, ещё один человек пропал без вести.

Также сообщалось, что бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по американскому радару в Бахрейне и уничтожили его.

Тем временем США ударили по иранскому острову Кешм, с которого КСИР запускал ракеты.

Недавно спецслужбы США заявили, что Тегеран якобы разработал планы покушений на высокопоставленных представителей администрации Белого дома с использованием химического оружия или взрывного устройства, содержащего радиоактивные вещества.