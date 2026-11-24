Reuters: в Киеве массово закрывают кафе и рестораны из-за отключений света Фото: REUTERS.

Кафе и рестораны в Киеве приостанавливают работу из-за длительных отключений электричества и водоснабжения. Как сообщает Reuters, закрываются как небольшие кофейни и закусочные, так и заведения крупных сетей. Некоторые предприятия планируют не открываться как минимум до конца зимы.

На работу общепита также влияют воздушные тревоги, комендантский час, рост цен на топливо и нехватка сотрудников. Владельцы заведений отмечают снижение числа посетителей и увеличение расходов. В частности, сеть Gastro Family закрыла два ресторана в Киеве, а еще два временно приостановили работу. Сеть Pesto Cafe остановила работу семи из 20 заведений в Киеве и области.

Ранее KP.RU писал, что в Киеве возникли перебои с электричеством, теплом и водой. В нескольких районах столицы были обесточены жилые дома, остановилось движение троллейбусов, власти рекомендовали жителям по возможности отказаться от поездок на автомобилях.