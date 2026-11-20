Трёхмиллионный город ездит между берегами по шести основным мостам – и половина из них к утру хромает Фото: REUTERS.

Ночью столицу Украины поднимали по баллистической опасности раз за разом. По подсчётам мониторинговых каналов – около 30 баллистических ракет, семь волн, с 01:20 до рассвета. Утром подошли крылатые ракеты с кораблей и стратегов: минимум 12 Ту-95МС и Ту-160, в небе одновременно до 50 ракет. Ответ, обещанный за Крымский мост.

Киев и область

Первая цель в столице – переправы через Днепр, по которым, по данным Минобороны, транзитом идут на Донбасс оружие и техника ВСУ. Повреждены три моста. На Подольско-Воскресенском переходе закрыто движение с правого берега на левый. Дарницкий – единственный из трёх совмещённый, автомобильно-железнодорожный – повреждён. В Южный попали повторно: пускают только с левого берега на правый, легковые до 10 тонн, общественный транспорт до 18. Северный своё получил ещё 17 ноября. Трёхмиллионный город ездит между берегами по шести основным мостам – и половина из них к утру хромает. Кличко попросил без крайней нужды не садиться за руль, а работодателей – перевести людей на удалёнку.

Со светом не лучше. ДТЭК признаёт: часть Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов обесточена, в остальных – экстренные отключения из-за повреждённого оборудования и перегруженных сетей. В части Печерского, Соломенского и Голосеевского встали троллейбусы. На Печерске, по словам местных журналистов, пропали разом свет, тепло и вода. В Голосеевском районе ракета пришла «на территорию объекта инфраструктуры», где загорелось «офисное здание». На Подоле полыхала «нежилая застройка». Что там стояло на самом деле, власти не уточняют.

ДТЭК признаёт: часть Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов обесточена Фото: REUTERS.

Вторая цель из сводки – государственный завод порошковой металлургии в Броварах. По данным Минобороны, здесь делают взрывчатку, пороха и компоненты твёрдого ракетного топлива для оперативно-тактических FP-9. Мониторы в 06:25 видели ракеты курсом на Бровары. Глава Киевской ОВА Ткаченко к утру отчитался о двух повреждённых «офисно-административных зданиях предприятий» в Броварском районе.

Ещё в списке Минобороны – сборка ударных дронов самолётного типа и предприятие «Файер Поинт» в Петровском, где, по данным ведомства, собирают «Фламинго», готовят их к пуску и возят на стартовые позиции. Об этих адресах украинская сторона молчит.

Днепропетровская область

В Тернах, на севере Кривого Рога, Минобороны отчиталось о поражении подстанции ПС-330 «Терны-Первомайская», питающей оборонные заводы и военные объекты. Глава городского совета обороны Вилкул пишет о значительных повреждениях инфраструктуры и АЗС. Котельные, насосные станции водоканала и больницы обесточены и сидят на генераторах. Без света немалая часть абонентов и несколько тяговых подстанций как раз на севере города. Начальник ОВА Ганжа насчитал за ночь больше десяти атак по четырём районам области.

Фото: REUTERS.

В районе станции Днепропетровск, по данным Минобороны, поражены три локомотива, таскавшие составы с военными грузами. Утром в городе перекрывали все мосты для любого транспорта, к восьми движение вернули.

Черниговская область

Минобороны называет подстанцию ПС-110 в Мене. «Черниговоблэнерго» утром сообщило об «аварии на объекте» и 34 тысячах обесточенных абонентов – но в Черниговском районе, а Мена стоит в Корюковском.

Житомирская область

Ещё один локомотив, по данным Минобороны, поражён у станции Коростень. Местные паблики ещё вечером писали о попадании дрона в коростенский вокзал. Официальных подробностей нет.

Фото: REUTERS.

Николаевская область

В Березнеговатом, по данным Минобороны, поражён склад крылатых ракет, которыми бьют по российской территории. Вечером по нему ударили «Искандерами-М» и «Геранями», повреждены административное здание, склады и техника. Мониторы насчитали три баллистические ракеты около 21:54. С утра «Николаевоблэнерго» по команде «Укрэнерго» экстренно включило графики – часть подочередей обесточили сразу.

Львовская область

Главный адрес – Львовский государственный авиаремонтный завод. По данным Минобороны, там делают оперативно-тактические FP-9, крылатые «Фламинго» и дроны большой и средней дальности. Второй адрес – подстанция ПС-750 «Западноукраинская» в Ходорове. Глава Львовской ОВА Козицкий подтвердил удар по энергообъекту в Стрыйском районе, куда Ходоров и входит. Он обещает скорые почасовые графики.

До сотни поездов дальнего следования опаздывают Фото: REUTERS.

Ивано-Франковская область

Бурштынская ТЭС в сводке Минобороны – поражена. Мониторы фиксировали над Бурштыном серии взрывов и четыре «Калибра» на подлёте. ДТЭК и власти о станции молчат. Мэр Ивано-Франковска Марцинкив после взрывов признал проблемы с напряжением и посоветовал горожанам зарядить пауэрбанки и набрать воды. «Укрэнерго» ввело аварийные отключения во Львовской, Ивано-Франковской и заодно Закарпатской областях, назвав положение в энергосистеме «крайне сложным».

Одесская область

Минобороны отчиталось о поражении автомобильно-железнодорожного моста в Затоке – через Днестровский лиман, по нему идёт короткая дорога на юг области. На переходе морем поражён сухогруз, который вёз в Одессу военные грузы.

Железная дорога

«Укрзализныця» признала повреждения инфраструктуры на ряде участков. До сотни поездов дальнего следования опаздывают, дольше всех – Хелм – Днепропетровск, больше восьми часов.

Атака продолжается.

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