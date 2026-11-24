Минобороны: ВС РФ поразили три электроподстанции на Украине Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Российской Федерации днем поразили три электрические подстанции в Винницкой, Черниговской и Ровненской областях Украины. Об этом 24 ноября, во вторник, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным российского военного ведомства, армия РФ наносила удары по объектам энергетики при помощи беспилотных летательных аппаратов. Украинские электроподстанции напряжением 110 кВ были поражены в Виннице, селе Оболонье Черниговской области и поселке Ракитное Ровненской области. По информации Минобороны, они обеспечивали работу предприятий украинской военной промышленности.

Ранее KP.RU писал, что российские военные нанесли удар по электроподстанции напряжением 330 кВ в Днепропетровске. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а после ударов в городе возникли перебои в работе электротранспорта.