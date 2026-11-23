Фото: REUTERS.

Воздушные силы ВСУ насчитали 153 ударных беспилотника, из них 60 реактивных, и признали попадания на 11 локациях. Часть из них раскрыло Минобороны России.

Днепропетровская область

Главная цель из сводки Минобороны – подстанция 330 кВ в Днепропетровске, на которой держались предприятия военной промышленности Украины. Глава областной военной администрации Александр Ганжа обошёлся формулой «повреждена транспортная инфраструктура».

А утром город встал. В 7:00 городской департамент транспорта сообщил: трамваи и троллейбусы стоят целиком, тяговые подстанции, которые питают контактную сеть, обесточены. Метро остановлено аварийным отключением, станции работают как укрытия.

Накануне вечером в городе горело депо электротранспорта. Мэр Борис Филатов насчитал 18 троллейбусов с выбитыми окнами и покорёженными кузовами, ещё один, технический, выгорел дотла. Взрывом рассекло соседний магистральный теплопровод. Латали ночью, в темноте.

Свет по-прежнему по графикам и без них. Энергетики ДТЭК признают: после ударов накануне Днепропетровск обесточен частично, без электричества часть Новомосковска и прилегающих районов, отключены отдельные объекты критической инфраструктуры. В Каменском районе по команде «Укрэнерго» действуют экстренные отключения, в остальной области – стабилизационные.

Вторая днепропетровская цель – два локомотива у станции «Днепродзержинск», возившие, по данным Минобороны, оружие и технику для ВСУ. Городские власти Каменского о ночном прилёте молчат. Зато местная коммунальная служба ночью трижды объявляла экстренные отключения: в 2:00 – Соцгород, БАМ, проспект Юбилейный, в 2:03 – центр и Черёмушки, в 4:14 – Левый берег, Днепрострой и Романково.

Железную дорогу Каменского района выбивают третьи сутки. Вечером 21-го на путях у улицы Тритузной горели цистерны. Утром 22-го мониторы сообщили о попадании «Герани-4» в состав с топливом прямо на станции. Днём 22-го на станции Верхнеднепровск сгорела дрезина, повреждена контактная сеть, движение остановили.

Одесская область

В Измаиле, по данным Минобороны, поражены объекты порта, через которые шло военное имущество для ВСУ. Местные журналисты зафиксировали девять тревог, «Герани» с моря на Татарбунары и реактивные дроны у Ширяева и Подольска. Измаил под ударами не первую неделю: 18 ноября Минобороны уже докладывало о поражении объектов порта, где разгружали и хранили военные грузы. А днём 22-го Измаил, Килия и часть соседних громад остались без света из-за «аварии на магистральных сетях». Критическую инфраструктуру перевели на генераторы.

Дунай противнику сейчас дорог. Чем плотнее работают по Одессе, Черноморску и Южному, тем больше грузов уходит на Рени, Измаил и Килию.

Третья цель – сухогруз юго-западнее Одессы с грузами военного назначения.

Сама Одесса третьи сутки живёт последствиями прежних ударов по магистральным сетям. Школы до 27 ноября учатся дистанционно, вечером 22-го без тепла оставались около 240 тысяч человек.

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