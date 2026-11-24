Важно постепенно приучить себя не заниматься рабочими вопросами в спальне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Рабочая переписка перед сном может ухудшить качество отдыха и привести к бессоннице, рассказала психолог, гештальт-терапевт и кризисный терапевт Надежда Шегрен. По ее словам, если регулярно проверять почту и отвечать коллегам лежа в кровати, мозг начинает связывать место для сна с тревогой и напряжением. Об этом пишет NEWS.ru.

«Для нервной системы это не просто мебель, а важный сигнал: здесь мы замедляемся и засыпаем. Но если вы регулярно лежите там с рабочими сообщениями, мозг постепенно перестает считать это место безопасным для сна. Вырабатывается условный рефлекс: кровать – тревога, бодрствование, ожидание следующего уведомления», – предупредила психолог.

Даже после завершения переписки человек может оставаться в напряжении, а мысли о рабочих задачах мешают расслабиться. В результате сон становится поверхностным и прерывистым, а утром появляется чувство усталости.

Шегрен посоветовала установить время, после которого человек перестает отвечать на рабочие сообщения. По ее словам, важно постепенно приучить себя не заниматься рабочими вопросами в спальне, чтобы кровать снова ассоциировалась с отдыхом.

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