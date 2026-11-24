В Новгородской области с 1 марта 2027 года запретят продажу вейпов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Новгородская областная Дума приняла закон о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них на территории региона. Ограничение будет действовать с 1 марта 2027 года до марта 2032 года. Об этом сообщил на заседании облдумы первый замглавы Евгений Богданов.

По словам чиновника, законопроект прошел все необходимые согласования. Богданов пояснил, что электронные системы доставки никотина представляют особую опасность для здоровья. Содержащийся в аэрозоле состав, включая даже безникотиновые жидкости, насыщен токсичными веществами. Они могут спровоцировать остановку дыхания.

«Электронные системы доставки никотина и жидкости для них несут особую угрозу для здоровья <...> Положение проекта направлено на защиту здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних», - сообщил Богданов.

Одновременно депутаты утвердили поправки в областной закон «Об административных правонарушениях», закрепляющие ответственность за несоблюдение запрета. Штрафы для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 200 до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тыс. рублей.

Ранее аналогичный запрет приняли в Кировской области. Вейпы станут недоступны для продажи уже с начала марта следующего года.