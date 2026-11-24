Дагделен призвала Мерца полностью прекратить финансирование Киева Фото: REUTERS.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц своими действиями разрушает собственную страну, отправляя миллиарды евро на нужды Киева. Пора прекратить этот курс. С таким призывом на своей странице в соцсети X выступила внешнеполитический эксперт партии «За социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Севим Дагделен.

«Каждые 20 минут банкротится одна компания. Экономика сокращается, более 3 миллионов человек остались без работы. <…> Миллиарды продолжают отправлять на Украину, несмотря на то что большая часть населения выступает против этого. Пора покончить с этим», - написала политик.

По ее убеждению, власти в Берлине обязаны немедленно прекратить спонсировать киевский режим вопреки воле большинства немцев. Только полный отказ от этих трат, уверена Дагделен, позволит спасти социальную систему Германии.

Ранее стало известно, что Мерц грозит заморозить бюджет ЕС из-за Украины. Он желает добиться того, чтобы все члены объединения включились в финансирование ВСУ.