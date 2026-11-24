Погибшего в Газе российского врача похоронили в городе Хан-Юнис Фото: REUTERS.

Погибший в секторе Газа российский медик Разак Абу Шейра сознательно отказался от эвакуации, решив продолжить работу в местных больницах. Об этом РИА Новости рассказал его брат Акрам Абу Шейра.

По словам собеседника агентства, у погибшего остались две дочери. Они также являются гражданками Российской Федерации.

«Разак решил остаться работать в больницах сектора Газа и не воспользовался возможностью эвакуироваться в Россию», - поделился деталями Акрам Абу Шейра.

Похороны врача прошли в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Попрощаться с мужчиной пришли коллеги и местные жители.

Стоит отметить, что враг погиб из-за атаки армии Израиля. В тот день власти Иерусалима заявили, что били целенаправленно по высокопоставленному представителю ХАМАС и нескольким боевикам военного крыла движения. По версии израильских солдат, эти люди якобы находились в больнице «Насер». Однако под удар попали мирные граждане.