В первых числах декабря также сохранятся морозы, поэтому таять снег не будет. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Снежный покров в Москве и Московской области сохранится как минимум до конца ноября. Из-за минусовой температуры осадки не должны растаять, а в начале декабря в регионе продолжатся морозы, рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«В первых числах декабря также сохранятся морозы, поэтому таять снег не будет. Он может только уплотняться под действием собственного веса или переметаться при ветре», – поделилась синоптик.

По прогнозу синоптика, за сегодняшний снегопад может выпасть от 5 до 10 сантиметров осадков, чего будет достаточно для образования устойчивого снежного покрова. Он сможет перейти в зиму.

Ранее депутат Госдумы Ивачев предложил переводить сотрудников на удаленную работу во время сильных снегопадов, чтобы избежать проблем с дорогой и снизить риски для безопасности людей. Он подчеркнул, что такая мера должна стать разумной адаптацией к сложным погодным условиям.