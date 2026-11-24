Молдавия готовит дорожную карту присоединения к санкциям ЕС против России, фото: Алехина Юлия

До конца января 2027 года Молдавия разработает "план по внедрению санкций ЕС против России и Белоруссии". Об этом сообщила пресс-служба МИД республики. При этом оппозиция и народ критикуют правительство за поддержку санкций, утверждая, что они вредят экономике и не предлагают альтернативных рынков сбыта.

"Межведомственный наблюдательный совет под председательством премьер-министра Василия Тофана принял решение разработать до конца января 2027 года Дорожную карту по подготовке Республики Молдова к присоединению к секторальным ограничительным мерам Европейского союза", - заявили в молдавском МИД.

Документ описывает необходимость "разработки правовой базы и нацмеханизмов" для присоединения Молдавии к санкциям ЕС против России (31 июля 2014) и Белоруссии (15 октября 2012). На всякий случай - прошло уже 12 лет, а Кишинев все еще составляет "дорожную карту", хоть и проводит открыто русофобскую политику.

Подчеркивается, что дорожная карта будет создана с "учетом анализа экономических и социальных последствий".

Ранее KP.RU сообщил, что поставщики газа в Молдавию создали резервы в размере не менее 15% годового потребления для нужд Приднестровья и на случай чрезвычайных ситуаций, так как в республике острая нехватка топлива из-за разрыва контактов с Россией.