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Промокоды Впрок

Промокоды и акции Впрок - Июнь 2026 ✅

Каталог рабочих купонов Впрок. Актуальных промокодов на сегодня: 2 ⚡

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Про онлайн-гипермаркет Vprok.ru

Сайт Vprok — это интернет-магазин розничного гипермаркета Перекресток. С его помощью можно заказать доставку продуктов, выбрав среди более 55 000 позиций: экзотических фруктов, морепродуктов, товаров для детей, мам, животных, бытовой техники и др. 

В магазине Впрок в 2026 году продукты питания при перевозке находятся в боксах с сухим льдом для поддержания необходимых температурных режимов. В случае если товар окажется некачественным, сеть супермаркетов компенсирует его стоимость. А если привезут просроченную продукцию, то, помимо компенсации стоимости, еще и начислят бонусы в размере половины цены такого товара.

Активация промокода на Vprok.ru

Чтобы получить дополнительную скидку, используя промокоды на заказ, регистрироваться необязательно. Предварительно придется выбрать способ получения заказа — для доставки указать точный адрес проживания или нужный регион самовывоза с адресом ближайшего магазина. 

Чтобы применить промокод Впрок, рекомендуется воспользоваться инструкцией: 

  1. Открыть сайт или каталог товаров в мобильном приложении.

  2. Кликнуть на кнопку «Купить» напротив нужной позиции и указать количество товара. 

  3. Навести курсор на корзину и нажать на «Перейти в корзину». 

  4. Справа от списка товаров найти специальное поле «Промокод». 

  5. Вставить один из скопированных на сайте промокодов. 

  6. Нажать на стрелочку рядом с полем для ввода для активации промокода. 


Страница обновится, и отобразится информация с новой суммой заказа. Для оформления покупки на сайте Перекресток Впрок останется указать дату доставки, время получения, электронную почту, номер карты участника программы лояльности и телефона.

Промокод на скидку на первый заказ в магазине Впрок

Одна из выгодных акций — промокод Впрок на первую покупку, который поможет сэкономить при знакомстве с сетью. Благодаря этому клиенты смогут делать первые покупки для себя с хорошей скидкой от 10%. 

В некоторых случаях для получения скидки требуется набрать товары на определенную сумму. Например, на Июнь 2026 года действуют акционные предложения с выгодой до 20% при покупке от 5000 рублей. Также есть скидки с актуальными промокодами на заказы до 50% на молочную продукцию, мясо, птицу, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, бакалею, бытовую химию и товары для мам.

Почему выгодно совершать покупки в супермаркете Впрок

В обычных магазинах приходится тратить время на поиск товара и очереди у касс. В онлайн-гипермаркете Впрок не придется этого делать, к тому же ассортимент товаров значительно больше, чем на полках офлайн-площадок. 

Всегда есть возможность воспользоваться специальными предложениями для заказов, которые есть на этом сайте. Развитая сеть доставки магазина Перекресток позволит не тратить лишнее время на поездку, а уделить внимание более важным задачам и оформить покупку в любое время, потому что курьеры работают без выходных с 8:00 до 24:00. 

Условия доставки и оплаты заказов

Оформление заказов доступно на сумму от 2000 рублей. Бесплатная доставка действует только от 4000 рублей. Специальные промокоды помогут дополнительно сэкономить. Хоть доставка и стоит от 99 рублей, но есть возможность не платить за нее. 

Сумма покупки будет заморожена на карте клиента и спишется в тот момент, когда он получит заказ от курьера. Итоговая стоимость может измениться, если есть позиции весовых товаров или каких-то не будет в наличии.

Лучшие промокоды Впрок 2026

Тип Детали скидки Код
СкидкаБольшие упаковки бытовой химии и товаров для дома по выгодным ценамне требуется
СкидкаСкидки до 50% на товары для мам и детейне требуется

Часто задаваемые вопросы про Впрок

Если некоторые товары в заказе не понравились, можно ли от них отказаться?

Да, Впрок разрешает частичный выкуп товаров или полный отказ от покупки до оплаты курьеру.

Какие виды скидочных купонов можно применить на сайте?

На текущей странице собраны промокоды для новых пользователей, скидки на заказ от определенной суммы и покупку товаров с доставкой в продуктомат, а также акции и распродажи.

Какой максимальный вес заказа доставляют курьеры Vprok.ru?

Максимальный вес одного заказа – полтонны, а объем – 3,5 куб. м.

Возможна ли смешанная оплата?

Да, можно частично расплатиться наличными и частично – картой.

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