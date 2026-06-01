Сеть «Леонардо» работает на российском рынке с 2007 года и сегодня представляет собой один из крупнейших специализированных ритейлеров товаров для творчества в стране. К концу 2025 года сеть насчитывала 130 хобби-гипермаркетов — 124 из них расположены в разных городах России, остальные работают в Беларуси и Казахстане. Форматы магазинов — крупные площадки с зонированием по видам творчества, что позволяет быстро ориентироваться в ассортименте.

Параллельно с розничными точками работает полноценный интернет-магазин на сайте leonardo.ru — со своим каталогом, акциями и системой промокодов. Онлайн-магазин охватывает весь ассортимент сети и предлагает несколько вариантов доставки: курьерскую, через Почту России или самовывоз из ближайшего магазина. Часть акций и предложений доступна исключительно в онлайн-канале.

Покупатели, которые часто делают заказы в «Леонардо», могут участвовать в накопительной программе лояльности: карта постоянного покупателя оформляется бесплатно при покупке от 1500 рублей и даёт скидку от 4% до 10% в зависимости от суммы накоплений. Скидка по карте Леонардо работает в магазинах по всей России — как в офлайн-точках, так и при оформлении онлайн-заказов.