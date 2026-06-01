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Промокоды Леонардо

Промокоды Леонардо (Leonardo) на Июнь 2026

Список рабочих купонов и акций Леонардо. Актуальных промокодов на сегодня: 21

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Подробная информация о Леонардо

Сеть «Леонардо» работает на российском рынке с 2007 года и сегодня представляет собой один из крупнейших специализированных ритейлеров товаров для творчества в стране. К концу 2025 года сеть насчитывала 130 хобби-гипермаркетов — 124 из них расположены в разных городах России, остальные работают в Беларуси и Казахстане. Форматы магазинов — крупные площадки с зонированием по видам творчества, что позволяет быстро ориентироваться в ассортименте.

Параллельно с розничными точками работает полноценный интернет-магазин на сайте leonardo.ru — со своим каталогом, акциями и системой промокодов. Онлайн-магазин охватывает весь ассортимент сети и предлагает несколько вариантов доставки: курьерскую, через Почту России или самовывоз из ближайшего магазина. Часть акций и предложений доступна исключительно в онлайн-канале.

Покупатели, которые часто делают заказы в «Леонардо», могут участвовать в накопительной программе лояльности: карта постоянного покупателя оформляется бесплатно при покупке от 1500 рублей и даёт скидку от 4% до 10% в зависимости от суммы накоплений. Скидка по карте Леонардо работает в магазинах по всей России — как в офлайн-точках, так и при оформлении онлайн-заказов.

Ассортимент товаров в Леонардо

Хобби-гипермаркет «Леонардо» — это место, где можно найти материалы и инструменты для большинства направлений творчества. Ассортимент постоянно обновляется: появляются новые коллекции, наборы и сезонные предложения.

Основные товарные направления:

  • Живопись и рисование: профессиональные и любительские краски, холсты, бумага для акварели, маркеры

  • Рукоделие: вышивальные наборы, пряжа для вязания, ткани, фурнитура

  • Лепка и скульптура: полимерная глина, инструменты, готовые наборы

  • Скрапбукинг: бумажные коллекции, штампы, ленты, украшения для альбомов

  • Детское творчество: пластилин, наборы для рисования, аппликации, конструкторы

  • Настольные игры: семейные и стратегические, пазлы, головоломки

  • Флористика: материалы для создания цветочных композиций

  • Образование: мастер-классы, видеоуроки, книги и схемы по рукоделию

Скидка в рамках текущих акций Леонардо может достигать 50% — особенно в периоды ликвидации коллекций или сезонных распродаж. Например, регулярно проходят акции на наборы для вышивания прошлых коллекций, пряжу и наборы настольных игр.

Как активировать промокод Леонардо

Использовать промокод в «Леонардо» проще всего при оформлении заказа на сайте. Процедура одинакова для всех типов кодов — будь то промокод на первый заказ в интернет-магазине или купон из партнёрской рассылки.

Пошаговая инструкция:

  1. Перейдите на сайт leonardo.ru. При необходимости — войдите в личный кабинет или создайте новый аккаунт.

  2. Выберите нужные товары из каталога и добавьте их в корзину.

  3. Откройте корзину и проверьте состав заказа.

  4. В блоке оформления найдите поле «Промокод» — оно расположено рядом с итоговой суммой.

  5. Введите промокод Леонардо вручную или вставьте скопированный текст.

  6. Нажмите кнопку «Применить» или «Активировать промокод».

  7. Убедитесь, что скидка отобразилась в сумме заказа — итоговая цифра уменьшится.

  8. Выберите способ и адрес доставки, затем перейдите к оплате.

Если вы впервые делаете заказ на сайте, уточните, не является ли ваш купон промокодом на первый заказ — такие коды имеют особые условия и не работают повторно. Не забывайте: купоны Леонардо, как правило, не суммируются между собой.

Лучшие промокоды Леонардо 2026

Тип Детали скидки Код
ПромокодСкидка 35% на раздел "ЗАКРЫТАЯ РАСПРОДАЖА"KP***
Промокод-20% на товары серии Живопись и 5% на все остальные товары в чекеKP***
СкидкаПисьменные принадлежности с выгодой до 80%не требуется
СкидкаИнструменты для вязания дешевле на 67%не требуется
СкидкаРаспродажа сборных моделей со скидкой до 64%не требуется
СкидкаЭкономия до 59% при покупке товаров для хобби и творчестване требуется
СкидкаСкидка до 57% на развивающие игрыне требуется
СкидкаДо -49% на конструкторыне требуется
СкидкаСемена в ассортименте с выгодой 40%не требуется
СкидкаАкция «Марафон скидок»: до -20% на товары для детского творчестване требуется

Часто задаваемые вопросы про Леонардо

Как попасть в программу лояльности «Леонардо»?

Карта постоянного покупателя выдаётся бесплатно при единовременной покупке от 1500 рублей — в любом офлайн-магазине сети или онлайн.

Промокод магазина Леонардо и карта — можно ли применять одновременно?

В большинстве случаев — нет: применяется либо промокод, либо скидка по карте. Исключения возможны при особых условиях акции, что всегда указывается в описании промокода.

Есть ли специальные коды для пенсионеров или льготников?

Специальных промокодов для льготных категорий нет, однако в офлайн-магазинах действует акция «Счастливые часы»: каждый понедельник с 10:00 до 13:00.

Где найти актуальные купоны Леонардо?

Актуальные купоны публикуются на нашем сайте.

Распространяется ли скидка студентам на интернет-магазин Леонардо?

Нет: студенческая скидка (для учащихся художественных направлений) действует только в офлайн-магазинах сети при предъявлении студенческого билета или иного подтверждающего документа.

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